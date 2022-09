Funérailles d’Elizabeth II : «la communion est le témoignage d'un respect humain», explique Marc Menant

Avant le début des funérailles d'Elizabeth II, Marc Ménant, journaliste CNEWS, a salué la vague d'hommages dont fait l'objet la reine du Royaume-Uni depuis sa disparition le 8 septembre dernier. «La communion est le témoignage d'un respect humain», a-t-il estimé.

Un royaume entier qui lui vouait un profond respect et une grande admiration. Alors que des centaines de milliers de personnes sont venues se recueillir jusqu'au dernier moment devant la dépouille d'Elizabeth II à Westminster Hall, des centaines de milliers d'autres sont attendues ce lundi sur le parcours, de Londres à Windsor où reposent les souverains britanniques, pour rendre un ultime hommage à leur reine.

Une démonstration d'unité nationale empreinte d'une profonde dignité qui n'a pas laissé insensible Marc Menant, journaliste CNEWS. «La communion est le témoignage d'un respect humain. On n'est plus dans la division, il y a quelque chose de plus fort, on est dans une forme de transcendance. Il y a une forme de joie du coeur, une contagion positive entre des individus qui se sont retrouvés à rendre hommage à la reine Elizabeth», a-t-il affirmé.

Les funérailles d'Etat, les premières depuis celles de Winston Churchill en 1965, prévues aujourd'hui, pourraient figurer parmi les événements télévisés les plus regardés de l'histoire. Elles seront aussi retransmises sur des écrans géants à Londres et à travers le Royaume-Uni.

Quelque 2.000 personnes sont attendues pour une cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster. Parmi elles, le président américain Joe Biden, l'empereur du Japon Naruhito, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le vice-président chinois Wang Qishan a également été annoncé.