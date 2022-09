Funérailles d'Elizabeth II : l'invitation envoyée au prince saoudien Mohammed Ben Salman passe mal

L'invitation envoyée au prince saoudien Mohammed Ben Salman pour assister aux funérailles d'Elizabeth II passe mal auprès des Britanniques. Face aux critiques suscitées par son éventuelle venue, le prince héritier d'Arabie Saoudite a finalement décidé de ne pas participer à l'événement ce lundi.

Comme lors de son voyage en France en juillet dernier, l'annonce de la présence du prince saoudien Mohammed Ben Salman aux funérailles d'Elizabeth II n'a pas été accueilli sous les meilleurs auspices en Angleterre, à tel point que le prince héritier d'Arabie Saoudite aurait pris la décision de ne pas se rendre aux obsèques ce lundi.

Selon une source diplomatique, l'Arabie saoudite devrait donc être représentée par le prince Turki bin Mohammed Al Saud, l'un des petits-neveux du roi Salmane. Un moyen d'apaiser les éventuelles tensions qu'aurait suscité la présence de Mohamed Ben Salman.

Particulièrement controversé, accusé d'être à l'origine du meurtre brutal du journaliste Jamal Khashoggi à l’ambassade d’Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie, le numéro deux saoudien est en effet vivement critiqué en Europe.

Même Hatice Cengiz, la veuve de Jamal Khashoggi, avait immédiatement réagi sur les réseaux sociaux, expliquant que le décès de la reine était «vraiment un triste événement» et que MBS ne devait «pas être autorisé à tacher» la mémoire d'Elizabeth II «par sa présence».

«Ce n'est ni le moment, ni le lieu pour lui de chercher à normaliser ses actes meurtriers. MBS doit être tenu responsable et puni pour avoir tué Jamal et d'innombrables autres», avait-elle encore écrit.

Les familles royales saoudiennes et britanniques apparaissent pourtant unies. Le roi Salman avait d'ailleurs, dès la mort de la reine Elizabeth, affiché son indéfectible soutien au nouveau roi Charles III.

