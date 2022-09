Etats-Unis : la forte hausse des maladies sexuellement transmissibles inquiète

La forte augmentation des cas de certaines maladies transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), notamment de la syphilis, incite les responsables américains de la santé à tirer la sonnette d'alarme sur les méthodes de prévention et de traitement.

Hors de contrôle. Certaines MST, dont la gonorrhée et la syphilis, voient leurs taux d'infections augmenter depuis des années aux Etats-Unis. En 2021, le taux de cas de syphilis a connu son plus haut niveau depuis 1991. Le VIH est également en hausse, avec 16% de cas supplémentaire que l'année dernière. De quoi inquiéter les autorités.

«Il est impératif que nous […] travaillions pour reconstruire, innover et étendre la prévention des ITSS [Infections transmissibles sexuellement et par le sang, ndlr] aux Etats-Unis», a déclaré lundi, lors d'une conférence de presse, le Dr Leandro Mena, clinicien et défenseur de la santé publique et membre des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), des Etats-Unis.

De plus, l'épidémie de la variole du singe, qui se transmet principalement sexuellement, a mis le doigt sur le comportement, à risque, des Américains.

reflexion sur de nouvelles approches

Les médecins se penchent donc sur de nouveaux moyens de prévention, comme les kits de test à domicile, pour certaines MST. En permettant d'informer plus facilement les personnes infectées qu'elles le sont, des mesures peuvent être mises en place plus tôt et empêcheraient la propagation des maladies, a déclaré de docteur Mena.

Selon un autre expert, une partie essentielle de l'effort doit se faire en renforçant l'utilisation du préservatif, premier moyen de prévention contre les MST.

«C’est assez simple. Davantage d’infections sexuellement transmissibles surviennent lorsque les gens ont des rapports sexuels non protégés», a déclaré le Dr Mike Saag, expert en maladies infectieuses à l’Université de l’Alabama à Birmingham.

inquietude autour de la syphilis

Les spécialistes se penchent tout particulièrement sur les cas de syphilis. Cette maladie bactérienne se présente sous forme de plaies génitales qui peuvent survenir plusieurs années après la contamination. Différents symptômes, semblables à ceux de la grippe, se manifestent aussi comme la fièvre, les maux de tête ou encore les douleurs musculaires.

Si elle n'est pas dépistée et traitée à temps, cette maladie sexuellement transmissible peut entraîner la mort.

En France, le nombre de cas de syphilis diagnostiqués en 2020 était d'environ 2.500. Un chiffre qui a diminué de 18% par rapport à 2019.