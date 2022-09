Ouganda : un décès causé par le virus Ebola, une première depuis 2019

Le ministère de la Santé d’Ouganda a annoncé ce mardi la résurgence d’une épidémie du virus Ebola sur son territoire, avec la mort d’un homme dans le centre du pays, le premier depuis plus de trois ans.

«L'Ouganda confirme une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) dans le district de Mubende. Le cas confirmé est un homme de 24 ans (...) qui a présenté des symptômes de la MVE et a ensuite succombé», a déclaré le ministère de la Santé d’Ouganda sur les réseaux sociaux. Après analyses, le patient en question avait été infecté par une souche «relativement rare» du virus, dite souche Ebola-Soudan.

Uganda confirms an outbreak of Ebola Virus Disease (EVD) in Mubende District, Uganda.





The confirmed case is a 24 year old male a resident Ngabano village of Madudu Sub County in Mubende District presented with EVD symptoms and later succumbed. pic.twitter.com/36i9xyxdxm

— Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) September 20, 2022