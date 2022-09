Cluster à Westminster ? La reine du Danemark testée positive au Covid, deux jours après sa présence aux obsèques d'Elizabeth II

Présente aux obsèques de la reine Elizabeth II lundi à Londres, la reine du Danemark, Margrethe II, été testée positive au Covid-19, a annoncé ce mercredi le palais royal.

Une contamination qui pourrait être suivie de beaucoup d'autres. Présente aux obsèques d'Elizabeth II ce lundi, la reine du Danemark, Margrethe II, est souffrante a fait savoir le palais royal.

Bien que triplement vaccinée, la souveraine de 82 ans, qui avait de surcroît déjà eu le Covid en février, a en effet été testée positive au virus mardi soir, a annoncé la cour dans un communiqué.

«Sa Majesté la Reine a été testée positive au Covid-19 hier soir et séjourne actuellement au palais de Fredensborg», est-il indiqué.

Devenue la seule reine d'Europe et le monarque au plus long règne du continent depuis la disparition d’Elizabeth II, Margrethe II voit toutes ses activités de la semaine être «annulées», a fait savoir le palais, sans donner plus de précisions sur son état de santé.

Faut-il s'inquiéter d'un cluster ? Le pire pourrait être à craindre. En effet, la souveraine a potentiellement pu contaminer d'autres convives parmi les 2.000 invités - dont quelque 500 dirigeants du monde entier - venus faire un dernier adieu à Elizabeth II lors de ses funérailles à l’abbaye de Westminster.