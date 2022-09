Etats-Unis : Donald Trump et ses enfants poursuivis pour fraudes fiscales

Donald Trump et plusieurs de ses enfants sont poursuivis pour des faits de fraudes fiscales liées à l'entreprise familiale Trump Organization.

La procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, a annoncé mercredi des poursuites au civil contre Donald Trump et plusieurs de ses enfants dans l'enquête sur les pratiques fiscales de son groupe, la Trump Organization, renforçant la pression de la justice sur l'ancien président républicain.

La procureure, une élue démocrate qui porte le fer judiciaire depuis des années contre le milliardaire, a indiqué qu'elle réclamait 250 millions de dollars de réparations au nom de l'Etat de New York, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour Donald Trump et ses enfants Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump.

NY AG Letitia James announces she is filing a lawsuit against Trump for “violating the law as part of his efforts to generate profits”:





“Trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself and to cheat the system, thereby cheating all of us.” pic.twitter.com/QcGPkxXqUS

— The Recount (@therecount) September 21, 2022