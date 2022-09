Guerre en Ukraine : ce qu’il faut retenir du discours de Joe Biden à la tribune de l'ONU

Ce mercredi 21 septembre, lors d’un discours très attendu prononcé depuis l’Assemblée générale des Nations unies, le président américain Joe Biden a condamné fermement la guerre injuste livrée par Vladimir Poutine et ses troupes en Ukraine.

Joe Biden n’a pas mâché ses mots. Le président américain a livré un discours «très offensif» depuis l’Assemblée générale des Nations unies, ce mercredi 21 septembre, après l’annonce de mobilisation partielle de la population russe par Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine.

Durant son discours, Joe Biden a fustigé le choix des Russes «d’anéantir» l’Ukraine. «Cette guerre anéantit le droit de l’Ukraine à exister», a jugé le président américain.

«La Russie a dit se sentir menacée mais personne ne l’a menacée, et personne d’autre que la Russie n’a cherché le conflit. Nous avons mis en garde de ce qui arrivait, nous avons essayé d’éviter la guerre, mais l’objectif de Vladimir Poutine est très clair et rare», a-t-il ajouté.

Le locataire de la Maison Blanche a également réaffirmé son soutien à l’Ukraine. «Nous serons solidaires avec l’Ukraine, et face à l’agression russe».

Joe Biden : «Les Etats-Unis souhaitent que cette guerre se finisse dans des termes justes pour lesquels nous avons tous signé. Le seul pays qui s'oppose à cela, c'est la Russie [...] Nous serons solidaires avec l'Ukraine, et face à l'agression russe».

Face à cette menace russe, Joe Biden a estimé qu’il était temps de réformer les organes de l’ONU «pour mieux répondre aux besoin du monde d’aujourd’hui».

«Les membres du Conseil de sécurité, y compris les États-Unis, doivent défendre la charte de l’ONU, et ne pas avoir recours au véto sauf dans des situations extraordinaires», a-t-il dit.

«Une guerre nucléaire ne doit jamais intervenir»

Le président américain a donc appelé à «augmenter le nombre de membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité» pour que des pays africains et latino-américains puisse y être représentés. Il a également demandé à toutes les Nations à «rester attachés au régime de non-prolifération nucléaire et à la promouvoir par la diplomatie».

«Quoi qu’il arrive dans le monde, nous sommes prêts à soutenir des mesures de contrôle. Une guerre nucléaire ne saurait être gagnée et elle ne doit jamais intervenir», a-t-il prévenu.

Enfin, Joe Biden est par ailleurs revenu sur les derniers événements qui ont survenus en Iran après la mort de Mahsa Amini, jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs quelques jours plus tôt.

«Nous ne permettrons pas à l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire (…) Nous sommes aux côtés des courageux citoyens et des courageuses femmes iraniennes qui manifestent en ce moment même pour défendre leurs droits les plus élémentaires».