Guerre en Ukraine : faut-il craindre une attaque nucléaire de la part de Vladimir Poutine ?

Dans une allocution télévisée diffusée ce mercredi, le président russe Vladimir Poutine a menacé d’avoir recours à la force nucléaire pour défendre son pays et ses intérêts.

Le propos sonne presque comme un ultimatum. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi qu'il était prêt à user de l'arme nucléaire pour défendre la Russie face à l'Occident, qu'il accuse d'être déterminé à détruire son pays.

Face à «la menace» représentée par «le régime nazi de Kiev» et «la machine de guerre de l'Occident», «nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple», a averti le chef du Kremlin.

«Ce n'est pas du bluff», a-t-il gravement ajouté, accusant les pays occidentaux de vouloir «détruire» la Russie, d'avoir recours au «chantage nucléaire» contre elle et signifiant ainsi qu'il était prêt à utiliser l'arme nucléaire.

Une menace ouverte contre l'Occident

La menace résonne d'autant plus fort que des référendums d'annexion par la Russie sont prévus dans quatre régions ukrainiennes à partir de vendredi. «Le but de l'Ouest est d’affaiblir, de diviser et de détruire la Russie», a martelé le président russe lors de son allocution télévisée.

Selon lui, l'Occident souhaite «supprimer les centres de développement souverains et indépendants» dans le monde pour se renforcer.

Le président Vladimir Poutine a également annoncé la mobilisation d’environ 300.000 réservistes pour combattre en Ukraine, prévenant l'Occident que Moscou utiliserait «tous les moyens» pour se défendre.