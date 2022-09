Mort d’Elizabeth II : «Vladimir Poutine aurait dû bombarder les funérailles de la reine», les propos chocs d’une présentatrice russe scandalisent le Royaume-Uni

La présentatrice russe Olga Skabeyeva a déclaré lundi sur la chaîne Russia-1 que Moscou aurait dû «profiter» des funérailles de la reine Elizabeth II pour lancer une frappe de missiles nucléaires sur le Royaume-Uni.

Des propos qui ont scandalisé tous les Britanniques. Olga Skabeyeva, une présentatrice russe, a déclaré lundi sur la chaine Russia-1 que Moscou aurait dû frapper le Royaume-Uni durant les funérailles de la reine Elizabeth II en représailles de leur soutien à l'effort de guerre de l'Ukraine.

Une sortie pas passée inaperçue faite au cours d'une discussion menée par la journaliste dans l’émission «60 minutes». L’invité, Andrey Gurulyov, membre du parlement russe et ancien commandant de l'armée, dénigrait alors la demande du président américain Joe Biden, appelant la Russie à ne pas utiliser d'armes de destruction massive, comme les armes nucléaires.

«La Grande-Bretagne, la racine du mal»

Interrogé la semaine dernière par CBS News sur le message qu'il adresserait à Poutine s'il envisageait d'utiliser des armes de destruction massive (ADM) pour aider son invasion en Ukraine, Joe Biden a répété trois fois qu’il ne fallait surtout pas le faire, au risque d’entraîner de terribles conséquences, sans préciser lesquelles.

Cependant Andrey Gurulyov a semblé écarter la menace d'une frappe nucléaire de la Russie contre l'Ukraine en suggérant qu'une autre cible serait plus probable.

«Nous devrons toujours vivre là-bas, en Ukraine. Nous avons beaucoup de cibles», a-t-il affirmé, mentionnant d'abord la base de l'armée de l'air américaine à Ramstein, en Allemagne. «Pourquoi bombarderions-nous l'Ukraine et l'Allemagne alors qu'il y a la Grande-Bretagne, la racine du mal ?» a-t-il ajouté.

Ce sont 500 chefs d’État, dont Joe Biden, Emmanuel Macron ou encore l’empereur japonais Naruhito qui étaient présents aux funérailles de la reine Elizabeth II. Un scénario idéal pour la présentatrice, qui a ainsi interrompu Andrey Gurulyov pour lui dire : «Nous aurions dû le faire aujourd'hui. Toutes les meilleures personnes sont là pour les funérailles.»

L'échange a été tweeté par la journaliste et observatrice de la Russie Julia Davis, relayant les propos d’Olga Skabeyeva.

Meanwhile on Russian state TV: State Duma deputy Andrey Gurulyov threatened Britain with nuclear strikes.





Host Olga Skabeeva said that Russia should have conducted a nuclear strike on Monday, since many important people were in attendance for the Queen's funeral. pic.twitter.com/qRBbiPo52L

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 20, 2022