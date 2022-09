Tensions entre la Russie et l'Occident : quel rapport de force nucléaire entre les deux camps ?

Le président russe Vladimir Poutine a menacé l’Occident en déclarant que Moscou utiliserait «tous les moyens pour protéger la Russie», nucléaire inclus. Car selon le président russe, l’Occident veut «détruire la Russie ».

Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie ont respectivement réduit leur arsenal nucléaire. Selon l’association pour le contrôle des armements, la Russie disposerait de 6.257 missiles nucléaires contre 5.550 pour les États-Unis.

D’après les chiffres de la Fédération des scientifiques américains, l’arsenal cumulé des deux pays représenterait 90 % des ogives nucléaires mondiales.

La France, première puissance nucléaire européenne en compterait 290, un peu plus que le Royaume-Uni qui en aurait 225. Selon la BBC, le nombre exact de missiles nucléaires en possession de chaque pays reste impossible à évaluer avec précision puisque les pays peuvent le garder secret. C’est pour cela que ces nombres restent des estimations.

La France en septième position

Toutes ces nations possèdent aussi des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires qui sillonnent l’Océan et qui servent à dissuader l’ennemi. Sur le plan militaire, les États-Unis dominent le terrain avec plus de 1,4 million de soldats, 450.000 réservistes, 13.000 appareils de combat et de transport, 6.600 tanks et 1.300 lance missiles.

La Russie, elle, compterait 850.000 soldats, 300.000 réservistes, 12.000 tanks, 3.400 lanceurs de missiles et 4.000 aéronefs.

Septième du classement, bien après la Chine et l’Inde, la France dispose de 200.000 soldats et 35.000 réservistes. Au Royaume-Uni, 194.000 soldats sont mobilisables et le nombre de réservistes est de 37.000.