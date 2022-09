Riverdale : un acteur de la série condamné à vie pour le meurtre de sa mère

L’acteur Ryan Grantham, alias Jeffery Augustine dans la quatrième saison de Riverdale, a été condamné à la prison à perpétuité ce mercredi pour avoir tué sa mère en 2020.

Un acte abominable. Comédien dans la série Riverdale, Ryan Grantham a ce 22 septembre été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa mère, Barbara Waite, 64 ans, le 31 mai 2020. Ryan Grantham l'a tuée d'un coup de feu à l'arrière de la tête avec un fusil, alors qu'elle jouait du piano dans leur maison.

«Je lui ai tiré une balle derrière la tête», avait-il expliqué dans une vidéo qu'il avait lui-même tournée après le meurtre, et qui dévoilait le corps de la victime. Après le meurtre, Ryan Grantham était sorti acheter de la bière et de la marijuana, avant de rentrer se coucher. Le jour suivant, il avait couvert le corps de sa mère avec un drap, disposé des chandelles autour et accroché un rosaire au piano puis chargé sa voiture de diverses armes et munitions avec l'intention de se rendre au domicile du premier ministre canadien Justin Trudeau pour le tuer.

Il avait fait demi-tour en chemin, se décidant finalement à prendre pour cible ou des étudiants de son université à Vancouver, ou des passants pour commettre une tuerie de masse. Il avait fini par se raviser, et s’était de lui-même rendu à la police de Vancouver en avouant le meurtre de sa mère.

La juge a souligné que, «dans les mois précédents son crime, la santé mentale de Ryan Grantham s'était détériorée», fait savoir Radio-Canada, qui rapporte ses propos : «il passait de plus en plus de temps à fumer du cannabis, à regarder des vidéos violentes sur le web caché (dark web, en anglais), tout en se sentant isolé et envahi par des idées suicidaires et homicidaires».

La cour l’a condamné à perpétuité avec impossibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Ryan Grantham a commencé sa carrière d'acteur de cinéma et de télévision à 9 ans. Il a joué dans la série Riverdale, ainsi que dans les séries Supernatural et iZombie.