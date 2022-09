Manifestations, actions violentes, exil... Comment les Russes réagissent à la mobilisation décrétée par Vladimir Poutine

Manifestations, actions violentes, exil... De nombreux Russes rejettent la «mobilisation partielle» décrétée par Vladimir Poutine et le font savoir.

Vladimir Poutine est-il en train de retourner l'opinion publique russe contre lui ? La mobilisation partielle, ordonnée le 21 septembre par le président russe, semble susciter davantage de rejet que d'enthousiasme au sein de la population.

Depuis plusieurs jours, les manifestations se multiplient à travers le pays pour dire «non à la guerre» et protester contre l'utilisation des hommes russes comme de la «chair à canon».

Ces manifestations sont rapidement dispersées par la police, qui procède à des arrestations musclées très reprises sur les réseaux sociaux. Selon l'ONG russe OVD-Info, plus de 2.300 personnes ont déjà été interpellées depuis le 21 septembre.

La mobilisation décrétée par Vladimir Poutine choque d'autant plus qu'elle s'applique dans des régions reculées, pauvres et peuplées d'immigrés centre-asiatiques. Au Daghestan, l'une des régions les plus pauvres du pays, une centaine de personnes ont été interpellées dimanche lors d'une manifestation contre la mobilisation militaire. Des médias russes ont publié des vidéos montrant des femmes se disputant avec des policiers : «Pourquoi prenez-vous nos enfants ?», demande l'une d'entre elles.

Women in Makhachkala, Dagestan are desperately protesting against the war and mobilization: “Why are you taking our children? Who attacked whom? Who attacked Russia? We are the ones who attacked Ukraine. Russia attacked Ukraine. No to war!"https://t.co/S5T4QxhQ3g

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 25, 2022