Manifestations en Iran : cette reprise en persan de l'hymne italien «Bella Ciao» émeut la toile (vidéo)

Une reprise en farsi, ou persan, de l'hymne italien «Bella Ciao» a ému ce week-end les internautes. Chantée par une jeune Iranienne, dont l'identité reste encore inconnue ce lundi 26 septembre, ce chant est devenu en quelques heures à peine l'un des symboles des manifestations qui embrasent l'Iran, depuis la mort de Mahsa Amini, le 13 septembre dernier.

«Absolument magnifique». C'est en ces termes que le directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, Farid Vahid, a qualifié cette reprise en farsi (nom local du persan) du chant révolutionnaire italien, «Bella Ciao».

Partagée par le compte @Gandom_Sa007, et relayé en France par Farid Vahid, cette vidéo a rapidement circulé sur les réseaux sociaux dans le monde. On y voit une jeune femme, non voilée, chanter dans sa langue, le farsi, «Bella Ciao». Un hymne qui est aujourd'hui mondialement connu grâce à sa reprise dans la série espagnole Casa de Papel, diffusée sur Netflix.

Absolument magnifique ! Bella ciao chanté par une Iranienne en persan. Ces femmes sont impressionnantes… Vive la liberté. #Mahsa_Amini #Iran pic.twitter.com/4CwUqtJTeH — Farid Vahid (@FaridVahiid) September 24, 2022

Mais «Bella Ciao» est avant tout un chant qui célèbre le combat mené par les partisans italiens, résistants pendant la Seconde Guerre mondiale et qui combattaient les troupes allemandes alliées de la République sociale italienne fasciste de Benito Mussolini. Il est ainsi devenu l'un des symboles universels de la résistance à travers le monde, et est régulièrement chanté lors de manifestations.

54 manifestants tués depuis le début des manifestations

Et en Iran, ce chant est aujourd'hui devenu l'un des symboles des contestations contre le régime en place, déclenchées le 16 septembre dernier, jour de la mort à l'hôpital de Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée trois jours plus tôt à Téhéran pour «port de vêtements inappropriés» et non-respect du strict code vestimentaire pour les femmes en République islamique d'Iran.

Aujourd'hui, l’ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, fait état d’au moins 54 manifestants tués depuis le début des manifestations.

با بازنشر این تصاویر و اسامی به جمع آوری اطلاعات بیشتر و دقیق تر در مورد بازداشت شدگان و جان باختگان اعتراضات در ایران کمک کنید.



هرانا روز گذشته گزارش جامعی از اعتراضات در ایران منتشر کرد.



بیشتر بخوانیدhttps://t.co/XDrFyePNoKhttps://t.co/ouYxx5PSfY#اعتراضات_سراسری #مهسا_امینی pic.twitter.com/aRBWPxeoTw — خبرگزاری هرانا (@hra_news) September 25, 2022

Cependant, le chef du pouvoir judiciaire iranien a menacé, ce dimanche 25 septembre, de ne faire preuve d’«aucune indulgence» vis-à-vis des manifestants après désormais neuf jours de contestation dans tout le pays.