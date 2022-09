Roger Waters (Pink Floyd) : les concerts en Pologne du chanteur annulés en raison de propos jugés complaisants envers la Russie

Les concerts en Pologne du chanteur Roger Waters, co-fondateur du groupe Pink Floyd, ont été annulés en raison de ses déclarations jugées complaisantes vis-à-vis de la Russie, concernant la guerre en Ukraine.

Dans une lettre ouverte début septembre, le musicien britannique avait écrit que l’Occident devrait arrêter de fournir des armes à l’Ukraine. Roger Waters serait maintenant persona non grata à Cracovie en Pologne.

L'organisateur de ses concerts, Live Nation Polska, a indiqué samedi sur Twitter que ses dates prévues en avril 2023 dans la grande salle de sports de Cracovie avaient été annulées, mais sans fournir de précisions.

Actuellement en tournée aux États-Unis, Roger Waters a démenti sur Facebook les affirmations des médias polonais selon lesquelles son groupe avait renoncé à se rendre en Pologne.

Il a déclaré qu'un responsable de la ville de Cracovie avait exhorté dans un journal local à boycotter ses shows et «avait menacé de tenir une réunion demandant au conseil de (l)e déclarer ‘Persona non grata’ en raison de (s)es efforts publics pour encourager toutes les personnes impliquées dans la guerre désastreuse en Ukraine, en particulier les gouvernements des États-Unis et de la Russie, pour travailler à une paix négociée, plutôt que d'aggraver les choses vers une fin amère qui pourrait être une guerre nucléaire et la fin de toute vie sur cette planète».

Capture Facebook

Il a ajouté: «Si M. Łukasz Wantuch atteint son objectif et que mes prochains concerts à Cracovie sont annulés, ce sera une triste perte pour moi, car j'avais hâte de partager mon message d'amour avec le peuple polonais, ce que j’ai déjà fait au cours de nombreuses tournées au long d'une carrière qui a duré plus de cinquante ans».

Dans une lettre ouverte début septembre, le musicien britannique avait écrit que l'Occident devrait arrêter de fournir des armes à l'Ukraine et accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'avoir toléré un «nationalisme extrême», avant de l'enjoindre de mettre un terme à «cette guerre meurtrière» : «Jeter du carburant, sous forme d'armements, dans un combat de tirs, n'a jamais travaillé pour raccourcir une guerre dans le passé, et cela ne fonctionnera pas maintenant».

Il avait ajouté : «Si je me trompe, aidez-moi s'il vous plaît à comprendre comment ? Si je ne me trompe pas, aidez-moi s'il vous plaît dans mes efforts honnêtes pour persuader nos dirigeants d'arrêter le massacre, le massacre qui ne sert que les intérêts des classes dirigeantes et des nationalistes extrêmes ici en Occident et dans votre beau pays, aux dépens du reste d'entre nous, les gens ordinaires ici en Occident et en Ukraine, et en fait des gens ordinaires partout dans le monde».