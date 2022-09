Charles III : combien de pays vont-ils devoir changer leurs billets en plus du Royaume-Uni ?

Le décès de la reine Elizabeth II entraîne de nombreux changements, notamment sur les billets de banque. Son visage, qui va être remplacé par celui de son fils, le nouveau roi Charles III, n'est en effet pas seulement présent sur les coupures du Royaume-Uni.

Les premiers billets de banque à l'effigie du nouveau roi Charles III entreront en circulation mi-2024 au Royaume-Uni, mais le portrait sera révélé dès la fin de cette année. Plusieurs pays sont concernés par ce changement.

Au plus fort, le portrait de la reine Elizabeth était présent sur 33 devises dans le monde, un record validé par le Guinness Book, comme l’a rapporté le site canadien l’Actualité.

A ce jour, 22 pays dont le Royaume-Uni ont toujours la monarque sur leurs billets, pièces de monnaies ou encore les timbres. Avec le décès de la reine, des changements vont être effectués mais aucune urgence pour cette transition.

Les anciens billets continuent de circuler

L’effigie de Charles III va faire son apparition au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans les Caraïbes, les devises d’Anguilla, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, Belize, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines et des Bermudes vont aussi changer pour le nouveau roi.

De même pour les roupies de Ceylan, les billets de Fidji, Gibraltar, Grenade, Jersey, Guernesey, l’Île de Man, Gibraltar, les Îles Caïmans et les Îles Malouines.

Au Royaume-Uni, le portrait du monarque «apparaîtra sur les modèles existants des quatre billets en polymère» de 5, 10, 20 et 50 livres, «et aucune modification supplémentaire» ne sera apportée, selon un communiqué diffusé une semaine après les funérailles d'Elizabeth II.

En attendant les changements, les billets à l'effigie d'Elizabeth II continueront à circuler en parallèle et ne seront retirés que lorsqu'ils seront abîmés pour «minimiser l'impact environnemental et financier du changement de monarque», suivant les directives de la Maison royale, précise l'institution monétaire.