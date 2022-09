Cuba : l'ouragan Ian passe en catégorie 3 et menace l'île

L'ouragan Ian s'est renforcé en catégorie 3, devenant un ouragan majeur, a annoncé mardi le Centre national des ouragans américain (National Hurricane Center, NHC). L'île de Cuba est en état d'alerte.

La tempête menace. Après le Canada, frappé par l'ouragan Fiona la semaine dernière, Cuba et la Floride (États-Unis) se préparent aujourd'hui au passage de l'ouragan Ian.

L'Ouest de Cuba est en «alerte» avant l'arrivée de cette tempête devenue mardi un «ouragan majeur». Aux Etats-unis, la Floride se prépare, elle-aussi, à être touchée à son tour.

Ian a été classé en catégorie 3, sur l'échelle Saffir-Simpson allant de 1 à 5, et pourrait frapper les régions cubaines d'Isla de Juventud, Pinar Del Rio, et Artemisa, a précisé le Centre national des ouragans américain.

La vitesse de ses vents atteint dorénavant les 185 km/h.

Ian pourrait infliger de lourds dégâts matériel et naturels comme le déracinement d'arbres et bloquer l'acheminement de l'eau et de l'électricité. Les pluies accompagnées de vents ont déjà commencé à s'abattre sur l'Ouest de la plus grande île des Caraïbes.