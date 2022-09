Guerre en Ukraine  : «sabotage», «attaque terroriste»... ce que l’on sait des fuites sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l’Allemagne, hors service à cause de la guerre en Ukraine, ont été touchés par des fuites inexpliquées en mer Baltique ce mardi 27 septembre, suscitant des soupçons de sabotage.

Des bouillonnements allant de 200 à 1.000 mètres de diamètre dans la mer Baltique. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l’Allemagne, ont connu ce mardi 27 septembre trois grandes fuites pour le moment inexpliquées. Ces derniers sont hors service à cause de la guerre en Ukraine, suscitant des soupçons de sabotage.

«Le plus grand (bouillonnement) agite la surface sur un bon kilomètre de diamètre. Le plus petit fait un cercle d'environ 200 mètres» de diamètre, explique l'armée danoise dans un communiqué au sujet de ces fuites situées au large de l'île danoise de Bornholm, selon l’AFP.

Construit en parallèle au gazoduc Nord Stream 1, le pipeline Nord Stream 2 était destiné à doubler la capacité d'importation de gaz russe en Allemagne. Il avait été victime de fortes chutes de pression depuis la veille.

Deux explosions sous-marines «très probablement dues à des détonations» ont été enregistrées à proximité des sites des gazoducs entre le Danemark et la Suède, peu avant la détection des fuites, a annoncé mardi un institut sismique suédois. Ces détonations ont vite suscité de nombreux doutes, en particulier à Kiev, qui qualifie ce mardi ces fuites inexpliquées par «une attaque terroriste planifiée» par Moscou, sans avancer de preuves.

La Russie «veut déstabiliser la situation économique en Europe et semer la panique avant l'hiver», a affirmé sur Twitter le conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak.

"Gas leak" from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. Russia wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for Ukraine. Especially German ones…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022