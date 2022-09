Guerre en Ukraine : la commission électorale russe annonce le «oui» en tête aux «référendums» d'annexion

Se basant sur des résultats préliminaires, la commission électorale de Russie a annoncé mardi que le «oui» l'emportait lors des «référendums» d'annexion organisés dans quatre régions ukrainiennes sous contrôle de Moscou.

Sans surprise, la commission électorale de Russie a annoncé ce mardi que le «oui» l'emportait lors des «référendums» d'annexion organisés dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson.

La commission a affirmé que le «oui» emportait entre 97 et 98% des suffrages après dépouillement de 20 à 27% des votes dans les bureaux de vote situés en Russie, ouverts aux centaines de milliers d'Ukrainiens venus en Russie pour échapper aux combats dans leur pays.

92% de «oui» à Kherson

Le comptage commençait aussi dans les régions ukrainiennes sous contrôle total ou partiel de Moscou, à savoir Donetsk et Lougansk (est) et Kherson et Zaporijjia (sud).

Dans celle de Zaporijjia, la commission locale revendiquait 92% de «oui» après dépouillement de 3% des bulletins et celle de Kherson 87% de «oui» sur 12% des votes.

Parlant à la presse russe, le chef de l'administration d'occupation de Kherson, Vladimir Saldo, revendiquait déjà la victoire lors de ce vote organisé dans l'urgence sur cinq jours, malgré les bombardements et en présence des forces armées russes. «Il est déjà clair que la majorité écrasante des gens ont soutenu la sortie de l'Ukraine et l'union avec la Russie», a-t-il dit au sujet de la zone sous son contrôle.

nouvelles menaces nucléaires

De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a balayé la valeur de ces votes qui concernent théoriquement plus de 20% de la surface de l'Ukraine.. «Cela ne changera rien à notre politique, notre diplomatie et à nos actions sur le terrain militaire», a indiqué Dmytro Kouleba lors d'une conférence de presse à Kiev avec son homologue française, Catherine Colonna.

Revendiquant son emprise sur ses nouveaux territoires, Moscou a de nouveau menacé mardi de faire usage de l'arme nucléaire. «La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire», a martelé l'ancien président et numéro deux du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev.

Une position confirmée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a rappelé la doctrine militaire russe, qui prévoit la possibilité de telles frappes en cas d'attaque contre le territoire russe.