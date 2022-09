L'ouragan Ian passe en catégorie 4 et menace la Floride

L'ouragan Ian s'est renforcé en catégorie 4, devenant un ouragan extrêmement dangereux, a annoncé mercredi le Centre national des ouragans américain (National Hurricane Center, NHC). L'île de Cuba reste en état d'alerte et la Floride se prépare au passage de la tempête.

«Les chasseurs d'ouragans de l'Air Force ont remarqué que Ian s'est renforcé en un ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereuse» et pourrait «causer des dégâts mortels, des vents catastrophiques et des inondations», a déclaré le NHC dans une alerte, ce mercredi 28 septembre.

Mardi, l'ouragan a plongé Cuba dans le noir en raison d'une coupure générale d'électricité. Le bilan de l'île est pour le moment de 2 morts.

L'Ouest de Cuba reste en «alerte». Aux Etats-unis, la Floride se prépare, elle-aussi, à être touchée à son tour, des dizaines de comtés côtiers ont donné l'ordre d'évacuer à leurs habitants pour limiter les pertes humaines.

Ian a été classé en catégorie 4, sur l'échelle Saffir-Simpson allant de 1 à 5.

La vitesse de ses vents atteint dorénavant les 220 km/h et menace de provoquer «une onde de tempête potentiellement meurtière» ainsi que des vents et des inondations «catastrophiques».

Face aux risques, Joe Biden a déjà approuvé une aide d'urgence fédérale pour 24 des 67 comtés de Floride et enjoint les habitants à suivre les consignes d'évacuation.

I've approved a Federal Emergency Declaration and have instructed Administrator Criswell to ensure that all available federal support is surged to Florida to prepare and respond to the Hurricane.





I encourage Florida families to heed evacuation orders.

— President Biden (@POTUS) September 27, 2022