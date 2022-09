« Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer » : les proches des victimes en veulent à la production

Mercredi 21 septembre est sortie la série de Ryan Murphy et Ian Brennan «Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer», qui revient sur la vie du célèbre tueur en série surnommé «le Cannibale de Milwaukee». Appréciée des téléspectateurs, cette production s’attire en revanche les foudres des proches des victimes.

Incarné par Evan Peters (American Horror Story, X Men), Jeffrey Dahmer a tué au moins 17 hommes entre 1978 et 1991. Le serial killer choisissait ses victimes, des hommes noirs et parfois mineurs, en se rendant dans des bars homosexuels de la ville de Milwaukee, dans le Nord des Etats-Unis. Nécrophile et cannibale, il démembrait ses victimes et en gardait certains membres comme «souvenirs».

«je n'ai pas besoin de le regarder, je l'ai vecu»

En 1992, lors du procès télévisé du meurtrier, Rita Isbell, sœur d’Errol Lindsey, fait une déclaration devant le tribunal. Ce moment, où elle perd son sang-froid, a été reproduit à l’identique par la série sortie sur la plate-forme de streaming Netflix.

«J’ai l’impression que Netflix aurait dû nous demander si cela nous dérangeait ou comment nous nous sentions à l’idée du projet. Je n’ai jamais été contacté au sujet de la série, ils l’ont juste fait», déclare-t-elle dans un essai publié sur Insider.

Pour d’autres, cette nouvelle série a «ravivé un certain traumatisme pour la communauté LGBT» de Milwaukee, a rapporté Scott Gunker à la Fox et relayé par le Huffpost.

Activiste LGBT, il a travaillé dans un bar gay où certaines des victimes de Jeffrey Dahmer se rendaient. Il a également croisé le serial killer. «Ils avaient tous des familles. C’est malheureux qu’ils aient en permanence ces nouveaux films et séries qui sortent. C’est difficile de tourner la page», a-t-il rapporté.

ne pas oublier

«Je vous demande, quand vous regarderez la série, de vous souvenir que ces hommes étaient des fils, des meilleurs amis, des cousins, des oncles, avec des rêves, des espoirs et des buts qu’ils n’ont pu concrétiser», a déclaré l’acteur Shaun J.Brown, qui interprète Tracy Edwards, une victime qui a réussi à échapper à Jeffrey Dahmer.

Sur Twitter, un internaute rappelle que «la série Netflix sur Dahmer est sortie, n’idéalisons pas Jeffrey Dahmer simplement parce qu’il est joué par Evan Peters. Souvenez-vous des victimes».