Vincent Desportes, sur la mobilisation en Russie : «Cela ressemble plus à une rafle qu’à une mobilisation comme celle de 1914»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 27 septembre, Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, est revenu sur la mobilisation partielle en Russie, dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Un parallèle historique. Ce mardi matin, le général de division Vincent Desportes est revenu sur la mobilisation des réservistes russes, alors que la guerre en Ukraine s'enlise.

L'ancien directeur de l'École de guerre a estimé que «cette mobilisation ressemble plus, pour ce qu'on en comprend, à une rafle», opposant ce qu'il se passe actuellement en Russie avec la «mobilisation de 1914, où le peuple français voulait vraiment défendre son pays et reconquérir l'Alsace et la Lorraine».

Vincent Desportes a ajouté «qu'on pouvait se poser la question, quoi qu'il arrive, sur cette mobilisation, ainsi que du moral des troupes russes que l'on va envoyer au front, à contrecœur».

Après l'annonce de la mobilisation partielle en Russie le 21 septembre, de nombreuses manifestations, violemment réprimandées, avaient éclaté à Moscou notamment.