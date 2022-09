Floride : les images impressionnantes de l'ouragan Ian

À l’approche de l’ouragan Ian, la Floride est en proie à des pluies diluviennes et des vents violents, ce mercredi 28 septembre, laissant des milliers de foyers privés d’électricité.

Alors que l’ouragan Ian, classé en catégorie 4 et pourrait passer en catégorie 5, se rapproche des côtes floridiennes, des images impressionnantes provenant de plusieurs journalistes et météorologistes présents sur place ont fait le tour des réseaux sociaux.

Sur celles-ci, on voit l’océan se retirer sur des dizaines de mètres sur les plages. En effet, l’eau a été drainée par l’ouragan alertant de l’ampleur de la violence du phénomène attendu dans la soirée.

We’re on Bayshore Blvd in Tampa & #HurricaneIan has sucked some water out of the bay @abcactionnews pic.twitter.com/K8e0hUcl0q — Larissa Scott (@LarissaScott) September 28, 2022

Video from Matt Tilman of Bayshore Blvd in Tampa. The bay being sucked out. #hurricaneian #ian pic.twitter.com/F54Lv1r5KV — Jordan Steele (@JordanSteele) September 28, 2022

#HurricaneIan has pushed water away from shore on Sunset Beach in #MyTreasureIsland. pic.twitter.com/WP1qF7DrWl — Treasure Island, FL (@TresIslandFL) September 28, 2022

Plus d’informations à venir…