Elizabeth II : le certificat de décès de la reine dévoilé

Les Archives nationales d’Ecosse ont rendu public, ce jeudi 29 septembre, le certificat de décès de la reine Elizabeth II, qui s'est éteinte le 8 septembre dernier à Balmoral. Selon celui-ci, la souveraine de 96 ans est morte de «vieillesse» à 16h10 heure française, soit trois heures avant que le public n’en soit informé.

Un décès lié à l'âge. Ce jeudi 29 septembre, les Archives nationales d’Ecosse ont publié un extrait du certificat de décès de la reine Elizabeth II, qui s’est éteinte le 8 septembre dernier à l’âge de 96 ans au château de Balmoral.

Selon le document, rendu public et relayé par plusieurs médias britanniques, la souveraine (pour qui la mention «Sa Majesté la reine» a été inscrite dans la case «profession») est morte de «vieillesse» à 16h10 heure française. Le certificat a été signé par la princesse Anne, fille de la reine.

The National Records of Scotland has today published an extract from Her Majesty the Queen’s death certificate. Following her passing at Balmoral on September 8th, the Queen’s death was registered in Aberdeenshire on 16th September pic.twitter.com/kgPRYFsRXh

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) September 29, 2022