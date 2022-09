Afghanistan : au moins 19 morts dans un attentat-suicide à Kaboul

Au moins 19 personnes ont été tuées dans un attentat-suicide vendredi matin dans un centre éducatif de Kaboul, accueillant des étudiants, a annoncé un porte-parole de la police.

«Les étudiants se préparaient à un examen lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans ce centre éducatif. Malheureusement, 19 personnes sont décédées et 27 autres ont été blessées», a annoncé Khalid Zadran, porte-parole de la police.

L'explosion s'est produite dans le quartier de Dasht-e-Barchi, dans l'ouest de Kaboul, une zone majoritairement musulmane chiite où vit la communauté minoritaire hazara, théâtre de certaines des attaques les plus meurtrières commises en Afghanistan.

Les équipes de sécurité sont sur place, la nature de l'attaque et les détails sur les victimes seront communiqués ultérieurement, ont précisé les autorités. «Attaquer des cibles civiles prouve la cruauté inhumaine de l'ennemi et son absence de normes morales», avait déclaré un peu plus tôt le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Nafy Takor.

Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, plusieurs attentats ont été enregistrés en Afghanistan. Une explosion avait d'ailleurs fait 33 morts dans une mosquée en avril dernier.