Ouragan Ian : au moins 12 morts et des dégâts considérables en Floride

Au lendemain du passage dévastateur de Ian, la Floride compte ses morts et constate des dégâts «historiques». Un premier bilan humain fait état d'au moins douze morts.

Alors que se multipliaient les images de rues transformées en canaux d'eau trouble, de bateaux projetés à terre comme de simples jouets, de maisons fracassées, le dernier bilan du passage de l'ouragan Ian en Floride faisait état d'au moins douze morts.

«Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride», a déclaré le président américain Joe Biden lors d'une visite des locaux de l'agence fédérale qui lutte contre les catastrophes naturelles, la Fema. «Les chiffres (...) ne sont pas encore clairs mais nous recevons de premières informations faisant état de pertes humaines qui pourraient être substantielles», a-t-il ajouté, assurant vouloir se rendre dès que possible dans l'Etat du sud, mais aussi sur le territoire américain de Porto Rico, île meurtrie récemment par l'ouragan Fiona.

Plus de 2 millions de foyers privés d'électricité

Lors d'une conférence de presse jeudi soir, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a indiqué s'attendre à un certain nombre de morts en raison de l'ouragan. L'élu n'a pour autant pas avancé de chiffre provisoire, préférant attendre que le bilan soit confirmé «au cours des prochains jours». Toutefois, «plus de 700 sauvetages confirmés ont eu lieu, et il y en aura sûrement bien plus lorsque davantage de données arriveront».

Jeudi soir, plus de 2,3 millions de foyers ou commerces restaient privés d'électricité, sur un total de 11 millions, selon le site spécialisé PowerOutage.

Rétrogradée en tempête tropicale après son passage sur les terres, Ian s'est de nouveau renforcé au point d'être recatégorisé en ouragan par le Centre national des ouragans (NHC). Ce jeudi 29 septembre en fin de journée, Ian filait vers la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, et la Géorgie.