Covid-19, déforestation, sécurité, pauvreté… Quel bilan pour Jair Bolsonaro ?

Après quatre années hors normes à la tête du Brésil, le président populiste Jair Bolsonaro brigue un second mandat. Ses opposants, Lula en tête, pointent un bilan social, sanitaire et écologique désastreux. Les Brésiliens, eux, se prononcent ce dimanche 2 octobre.

Avec plus de 685.000 morts du Covid-19, le Brésil est l'un des pays les plus mortellement touchés par la pandémie.

Pour le sénat brésilien, le coupable est tout désigné. Dans un rapport parlementaire, des élus de tous bords politique ont indiqué avoir «recueilli des preuves qui montrent que le gouvernement fédéral (...) a agi avec lenteur dans le combat contre la pandémie de coronavirus, exposant délibérément la population à un risque réel d'infection de masse».

Jair Bolsonaro, qui qualifiait le virus de «grippette», est - entre autres - accusé d'avoir minimisé le risque sanitaire et alimenté la méfiance envers le vaccin, dont il jugeait qu'il transformait les gens en «crocodile» ou en «femme à barbe». Depuis mars 2020, il n'a pris aucune mesure de confinement et n'a jamais imposé le port du masque malgré l'explosion du système hospitalier.

Les sénateurs ont demandé en octobre 2021 l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour 10 crimes «intentionnels» durant de la pandémie de Covid-19, dont celui de «crime contre l'humanité».

A plusieurs reprises depuis deux ans, des dizaines de milliers de manifestants ont réclamé sa destitution pour sa gestion de la crise sanitaire.

Mais Jair Bolsonaro n'a pas été inquiété. «Il bénéficie du soutien au parlement des députés du «Centrão» (un groupe informel composé de partis opportunistes dont les alliances varient, NDLR) à qui il a ouvert les vannes du budget pour éviter la destitution», explique Gaspard Estrada, directeur exécutif de l’Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po. Le procureur général brésilien Augusto Aras, seule personne habilitée à inculper le président brésilien, est par ailleurs un proche de Bolsonaro.

Mi-septembre, Jair Bolsonaro s'est excusée à demi-mot, admettant avoir avoir «perdu la tête» quand il avait lancé «je ne suis pas croque-mort» en 2020 à des journalistes l'interrogeant sur les chiffres de l'épidémie dans le pays. «Je suis un être humain, je regrette d'avoir dit ça, je ne le dirai plus», a-t-il regretté face à un rappeur évangélique dont le beau-père était mort du Covid-19.

Alors que l'Amazonie est frappé par une vague inédite d'incendies, Jair Bolsonaro est critiqué pour accélérer la destruction du «poumon de la planète». Favorable à une exploitation agricole et minière de la forêt, le président brésilien a drastiquement réduit les budgets et les prérogatives des organismes de surveillance. Résultat, la déforestation de l'Amazonie a explosé, en moyenne annuelle, de 75 % en quatre ans.

Jair Bolsonaro s'est entouré de ministres proches de l'agrobusiness, peu préoccupés par les enjeux climatiques. Comme Tereza Cristina da Costa, ministre de l’Agriculture et ancienne cheffe d'un lobby agricole au Parlement, ou Ricardo Salles, ministre de l'Environnement, qui a démissionné après avoir trempé dans un trafic international de bois.

La politique amazonienne de Jair Bolsonaro se traduit aussi par des attaques régulières contre les indigènes, dont le gouvernement et les grands propriétaires terriens convoitent les terres. Les territoires indigènes - protégés par la constitution brésilienne de 1988 - ont ainsi subi 305 invasions en 2021, soit 180 % de plus qu'en 2018. Au point que la Coordination des organisations indigènes de l’Amazonie brésilienne (COIAB) qualifie Jair Bolsonaro de «pire ennemi des peuples indigènes».

Indigenous tribes of the Amazon region gathered to plan their opposition to President Bolsonaro's push to integrate Brazil's 900,000 natives into the economy. Environmentalists say that could accelerate the clearing of the Amazon https://t.co/exXRvHIJAY pic.twitter.com/FrNbolonau

— Reuters (@Reuters) January 15, 2020