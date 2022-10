Election présidentielle au Brésil : Jair Bolsonaro et Lula ont voté

Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 2 octobre au Brésil. Les deux principaux candidats, le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien dirigeant Lula ont tous les deux voté, peu après l'ouverture des bureaux.

Le duel de la journée au Brésil. Alors que le premier tour de la présidentielle se tient ce dimanche 2 octobre à travers le pays, Jair Bolsonaro et Lula, les deux principaux candidats à la fonction suprême, ont tous les deux glissé leur bulletin dans l'urne.

Le premier, président sortant donné perdant, a voté à Rio de Janeiro et en a profité pour lancer une nouvelle insinuation concernant la fiabilité du scrutin. Vêtu d'un maillot jaune et vert de l'équipe nationale de football, celui qui a reçu le soutien de Neymar a lâché : «Si les élections sont propres, aucun problème. Que le meilleur gagne !»

Le second, ancien président de gauche (2003-2010) que certains voient gagner dès le premier tour, a voté à Sao Bernardo do Campo, banlieue ouvrière de Sao Paulo où s'est fait connaître en tant que dirigeant syndical.

Des résultats attendus dans la nuit

«Pour moi, c'est l'élection la plus importante, a affirmé l'ancien métallo, qui dispute sa sixième course présidentielle pour briguer un troisième mandat, douze ans après avoir quitté le pouvoir avec une popularité record. Nous ne voulons plus de haine, de discorde. Nous voulons un pays en paix».

Le dernier sondage de l'institut de référence Datafolha donnait Lula largement en tête au premier tour, avec 50% des votes exprimés, contre 36% pour Bolsonaro.

Les bureaux de vote doivent fermer à 17h00 (22h00 heure française). Les résultats devraient être connus environ deux heures plus tard.