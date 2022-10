Etats-Unis : une femme âgée de 20 ans renverse mortellement un homme pensant qu’il écrasait un chat

Aux États-Unis, une Californienne âgée de 20 ans a renversé mortellement un homme avec sa voiture pensant qu’il était en train de tuer un chat. La victime est décédée. Inculpée, la jeune femme risque d’être condamnée à perpétuité.

Les faits se sont produits dimanche 25 septembre aux États-Unis. Alors qu’elle conduisait près d’Oak Knoll Park, situé à Cypress en Californie, Hannah Star Esser, 20 ans, a pensé voir depuis son véhicule un quinquagénaire en train d’écraser un chat. Face à cela, la jeune femme a décidé de sortir de sa voiture et s’est équipée de son téléphone pour filmer la scène afin d’interpeller l’homme.

Selon le journal américain Los Angeles Times, la situation s’est rapidement empirée et le ton est vite monté entre Hannah Star Esser et le quinquagénaire. À ce moment-là, la jeune femme est remontée dans sa voiture, a opéré un demi-tour puis a accéléré en direction de l’homme.

Entre 25 ans de prison et la perpétuite

Touché, l’homme a été projeté sur le capot et le pare-brise et est décédé sur place avant l’arrivée des secours et de la police.

Inculpée par les procureurs du comté d'Orange pour le meurtre du quinquagénaire ce mardi 27 septembre, Hannah Star Esser a été placée en prison sous une caution d’un million de dollars. Elle passera devant la justice le 13 octobre prochain et risque entre 25 ans de prison et la perpétuité.

Dans un communiqué, le procureur du comté d’Orange a déclaré que «cette action a montré un mépris total pour la vie humaine (…) Le bureau du procureur du comté d'Orange veillera à ce que cet acte de violence aléatoire visant un inconnu soit poursuivi dans toute la mesure de la loi».

De leur côté, la famille de la victime a lancé une cagnotte en ligne pour les frais d’obsèques. «Nous sommes dévastés par la perte de Victor, un père adoré de cinq filles, un fils, un frère, un ami et un cousin précieux. Cet acte de violence insensé a privé le monde d’une lumière brillante qui ne sera jamais oubliée», a réagi la famille via un communiqué.

Jusqu’à présent, la famille de la victime a récolté plus de 16.000 dollars pour les obsèques du quinquagénaire