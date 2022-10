Élection présidentielle au Brésil : Jair Bolsonaro talonne Lula au 1er tour

L’ex-président de gauche Lula est arrivé en tête du 1er tour de la présidentielle au Brésil dimanche, devant le chef d’État d’extrême droite Jair Bolsonaro. Mais l'écart est plus serré que prévu entre les deux candidats et un deuxième tour sera nécessaire pour les départager.

Certains lui prédisaient la victoire dès le premier tour, mais il n’en est rien. L’ex-président brésilien de gauche, Lula da Silva, est arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche, avec 48,43% des voix. Un résultat plutôt fidèle aux estimations des instituts de sondages.

Si Lula est, depuis le début de la campagne, le grand favori du scrutin, ce deuxième tour n’a cependant pas été sans surprise. En effet, contrairement aux estimations, il est finalement talonné de très près par l’actuel président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a obtenu 43,20% des suffrages, alors qu’il était crédité de 34% des intentions de vote dans les sondages. Il a en effet obtenu plus de votes que prévu dans les États de São Paulo et Rio de Janeiro, deux des principaux collèges électoraux du pays.

Cette courte victoire de Lula au premier tour est le présage d’un mois de campagne acharnée jusqu’au 30 octobre, date du second tour des élections. «Dès demain, nous serons déjà en campagne. Ne vous reposez pas. Nous parlerons à nos adversaires et aussi avec nos amis. Nous sommes la meilleure solution pour résoudre la vie du peuple brésilien. Bonne nuit et à demain», a tweeté dans la soirée le leader de gauche Lula.

«Nos adversaires ne se sont préparés que pour une course de 100 mètres. Nous sommes prêts pour un marathon. Nous nous battrons avec confiance et avec une force croissante, certains que nous vaincrons pour la patrie, pour la famille, pour la vie, pour la liberté et pour la volonté de Dieu !», a de son côté déclaré le président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

A partir de amanhã, já estaremos em campanha. Não descansem. Vamos conversar com nossos adversários, com nossos amigos. Nós somos a melhor solução para resolver a vida do povo brasileiro. Boa noite e até amanhã.





: @ricardostuckert — Lula 13 (@LulaOficial) October 3, 2022

- Nossos adversários só se prepararam para uma corrida de 100 metros. Nós estamos prontos para uma maratona. Vamos lutar com confiança e com força cada vez maior, certos de que vamos prevalecer pela pátria, pela família, pela vida, pela liberdade e pela vontade de Deus! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 3, 2022

Victoire du bolsonarisme aux législatives et gouvernatioriales

Outre l’élection du président, ce dimanche, les Brésiliens ont aussi dû voter pour leurs gouverneurs, mais également pour les élections législatives, qui ont été une victoire pour les partisans de Jair Bolsonaro. Selon les analystes, le Parti libéral (PL), parti de l’actuel président d’extrême droite, est en passe d'obtenir le plus grand nombre de sièges à la Chambre des députés. Au Sénat, le PL et ses alliés ont remporté au moins 14 des 27 sièges à pourvoir.

Concernant les gouverneurs, le candidat du Parti libéral Claudio Castro a été réélu gouverneur de l’État de Rio dès le premier tour. La plus grande surprise a toutefois été l’arrivée en tête de Tarcisio Freitas dans l’État de São Paulo, ancien ministre de l’Infrastructure de Jair Bolsonaro, qui affrontera Fernando Haddad, dauphin de Lula et ancien maire de la mégapole de São Paulo. Le Parti des Travailleurs de Lula était pourtant annoncé comme en tête dans les sondages dans l’État le plus peuplé du Brésil.