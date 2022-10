Guerre en Ukraine : joute verbale entre Elon Musk et Volodymyr Zelensky sur l'invasion russe

Ce lundi, le patron de «SpaceX» a lancé une série de tweets sur les récents référendums d'annexion par la Russie de territoires ukrainiens. Une démarche loin d'être au gôut du président Volodymyr Zelensky, qui ne s'est pas fait attendre pour réagir.

Plusieurs responsables ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky, ont débattu lundi sur Twitter avec le milliardaire américain Elon Musk de l'invasion russe, l'ambassadeur de Kiev en Allemagne allant jusqu'à dire au fondateur de SpaceX «d'aller se faire voir».

L'échange a commencé avec une proposition d'Elon Musk de paix entre Kiev et Moscou basée sur de nouveaux référendums sous supervision de l'ONU, l'abandon de la Crimée à la Russie et d'un «statut neutre» pour l'Ukraine. Le milliardaire américain a laissé à ses abonnés sur Twitter le choix de voter «Oui» ou «Non» à cette proposition.

Ukraine-Russia Peace:





- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.





- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).





- Water supply to Crimea assured.





- Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022