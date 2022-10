Royaume-Uni : Liz Truss fait marche arrière concernant une baisse d’impôts pour les plus riches

Vivement critiqué pour son nouveau plan fiscal, le gouvernement britannique a décidé de l'amputer de sa mesure la plus controversée.

Le gouvernement britannique a fait marche arrière. Après avoir créé la polémique avec leur «mini-budget», censé stimuler la croissance, les autorités ont décidé, ce lundi 3 octobre, de revenir sur la mesure la plus critiquée, à savoir une baisse d'impôts pour les contribuables les plus riches.

Présenté le 23 septembre dernier, ce plan fiscal prévoyait en effet de baisser le taux d'imposition de 45 à 40% pour les contribuables dont les revenus excèdent 150.000 livres sterling (171.000 euros) par an. L'annonce avait suscité une vive controverse et le gouvernement de Liz Truss, en place depuis à peine un mois, était accusé de favoriser les plus aisés en pleine crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

We get it and we have listened.





The abolition of the 45pc rate had become a distraction from our mission to get Britain moving.





Our focus now is on building a high growth economy that funds world-class public services, boosts wages, and creates opportunities across the country. https://t.co/ee4ZFc7Aes

— Liz Truss (@trussliz) October 3, 2022