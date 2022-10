La Slovénie devient le premier pays d'Europe de l'Est autorisant le mariage homosexuel et l'adoption

Trois mois après la décision de la Cour constitutionnelle, le Parlement slovène a validé, mardi 4 octobre, une loi légalisant le mariage pour les personnes de même sexe, ainsi que l'adoption.

Le premier pays d'Europe de l'Est à l'autoriser. Ce mardi, le Parlement slovène a adopté un amendement autorisant le mariage des couples de même sexe et l'adoption, après un arrêt de la Cour constitutionnelle, faisant de ce pays le premier d'Europe de l'Est à légiférer en ce sens.

L'amendement au droit de la famille a été voté par 48 députés, 29 parlementaires se sont prononcés contre et un autre s'est abstenu. La Slovénie, issu de l'éclatement de la Yougoslavie, est le premier pays anciennement communiste à entériner cette réforme en Europe, la plupart de ses voisins n'autorisant ni les unions civiles, ni les mariages entre personnes de même sexe.

En Hongrie, évoquer l'homosexualité devant des mineurs est même passible d'une amende depuis l'été 2021. En juillet, la plus haute instance judiciaire avait estimé que la loi définissant le mariage comme la seule union d'un homme et d'une femme faisait subir une discrimination aux couples gays et lesbiens.

Elle avait suspendu les articles contestés avec effet immédiat et ordonné au Parlement d'amender le texte dans un délai de six mois. «Avec ces modifications, nous reconnaissons aux couples de même sexe des droits qu'ils devraient avoir depuis longtemps», a déclaré le secrétaire d'État Simon Maljevac devant les députés, lors de la présentation de l'amendement.

La principale formation siégeant dans l'opposition, le Parti démocratique slovène (SDS), a critiqué la décision de la Cour et organisé plusieurs rassemblements d'opposants.

«Le meilleur des pères ne remplacera jamais une mère et vice-versa», a énoncé le président du groupe parlementaire SDS, Alenka Jeraj, à l'ouverture des débats. Membre de l'Union européenne (UE) depuis 2004, cet Etat alpin de deux millions d'habitants rejoint 17 pays du continent ayant déjà légalisé le mariage pour tous.