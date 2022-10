L'Arabie saoudite désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029

La ville de Neom en Arabie saoudite a été désignée comme ville hôte afin d’accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029. Cette mégapole futuriste est actuellement en construction au nord-ouest du pays.

Les Jeux asiatiques d’hiver de 2029 auront lieu dans une ville qui n’existe pas encore. En effet, le Conseil olympique d’Asie (OCA) a annoncé ce mardi 4 octobre 2022 que la ville futuriste de Neom, en projet en Arabie saoudite, accueillera les Jeux asiatiques d’hiver 2029.

«Les déserts et les montagnes d’Arabie saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d’hiver» a affirmé l’organisation dans un communiqué. Ils se dérouleront plus précisément à Trojena, secteur montagneux de Neom.

Le projet Neom, situé aux abords de la mer Rouge, fait beaucoup de bruit depuis l’annonce de son lancement en 2017. Il est porté par le prince héritier Mohamed Ben Salmane, également président du Conseil d’administration, et coûterait plusieurs centaines de milliards de dollars. Le projet devrait être achevé en 2026 et serait donc fin prêt à recevoir les Jeux asiatiques d’hiver en 2029.

47 épreuves au programme de ces Jeux

Trojena sera accessible à l’année et comprendra des pistes de ski, des chalets, un lac artificiel d’eau douce, et des hôtels de luxe. Mohamed Ben Salmane a promis de «redéfinir le tourisme de montagne dans le monde», tout en respectant les principes de l’éco-tourisme grâce à ce projet.

Au programme de ces Jeux asiatiques d’hiver, il y aura des compétitions de ski, de snowboard, de hockey sur glace et de patinage artistique pour un total de 47 épreuves.

En plus de cette grande compétition, un responsable égyptien a annoncé que l’Arabie saoudite s’allierait avec l’Egypte et la Grèce pour former une candidature commune afin d’accueillir la Coupe du monde de football en 2030.