Prix Nobel de littérature 2022 : Michel Houellebecq récompensé ?

Le très convoité prix Nobel de littérature est décerné aujourd'hui, à Stockholm. Et il pourrait bien revenir à un auteur français, si on en croit les bookmakers.

Qui succèdera au romancier Abdulrazak Gurnah ? Peut-être Michel Houellebecq, l’écrivain français contemporain le plus lu à l'étranger. Après Jean-Marie Gustave Le Clézio en 2008 et Patrick Modiano en 2014, l’auteur visionnaire hors pair et fin observateur de la société, pourrait en effet rafler le graal, à en croire les bookmakers.

Traduite dans une quarantaine de langues, l’œuvre de Michel Houellebecq, qui touche à tous les genres (poésie, essai, et roman), apporte un éclairage lucide et acéré sur les failles et les dérives du monde occidental.

Parmi ses ouvrages les plus marquants, on peut citer «Extension du domaine de la lutte» (1994), odyssée désenchantée d'un technicien en informatique, «Les particules élémentaires» (1998), l’histoire de deux demi-frères en détresse, l'un obsédé sexuel et l'autre généticien introverti, qui illustrent la quête complexe de l'amour vrai.

Mais aussi «Plateforme» (2001), ou encore «La carte et le territoire», prix Goncourt 2010. Plus récemment, il a signé «Sérotonine» (2019), qui plonge le lecteur au cœur de la France rurale. Son dernier, «Anéantir» (2022), est un thriller politique qui aborde une large palette de sujets, comme le terrorisme informatique, la politique, la fin de vie, la foi, ou encore l’amour.

Sur les sites de paris, Michel Houellebecq devance l'auteur britannique des Versets sataniques Salman Rushdie, victime d'une tentative de meurtre en août dernier. Déjà dans les favoris l’année dernière, l’écrivaine française Annie ­Ernaux, est elle aussi pressentie pour remporter le prix Nobel de la Littérature, tout comme Maryse Condé.

Verdict à 13h

Toutefois, l’Académie suédoise, qui récompense chaque année un auteur ayant fait «la preuve d'un puissant idéal», selon le testament du chimiste Alfred Nobel, est imprévisible, et crée souvent la surprise en déjouant tous les pronostics. De plus, Michel Houellebecq est un auteur de renommée mondiale, or le prix Nobel de littérature s’attache souvent à couronner des auteurs peu connus.

A l’image du romancier britannique d'origine tanzanienne Abdulrazak Gurnah, gagnant du prix Nobel de littérature l’année dernière, et de la poétesse américaine Louise Glück, qui a remporté le plus célèbre des prix littéraires en 2020. Le nom du lauréat sera annoncé ce jeudi, à 13h.