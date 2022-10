Eurovision : Liverpool accueillera l'édition 2023, au nom de l'Ukraine

Liverpool a été selectionnée pour accueillir l'édition 2023 de l'Eurovision, au nom de l'Ukraine.

La ville de Liverpool, au nord de l'Angleterre, accueillera en mai l'édition 2023 du concours de l'Eurovision, organisé par le Royaume-Uni au nom de l'Ukraine en raison de la guerre, a annoncé vendredi la BBC.

«C'est Liverpool, le 13 mai», a dit le présentateur de l'Eurovision sur la BBC, Graham Norton. Liverpool l'a emporté face à la ville écossaise de Glasgow.

Liverpool chosen to host the first Eurovision Song Contest to be held in the UK for 25 years https://t.co/JsvWl85A0q pic.twitter.com/a0kjpZ1yap

Les demi-finales auront lieu les 9 et 11 mai, puis la finale le 13 mai. L'extravagant concours, qui en est à sa 67ème édition, est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs, en Europe mais aussi en Israël, en Australie etc. «Nous l'avons fait!», s'est félicitée sur Twitter Joanne Anderson, la maire de Liverpool, la ville des Beatles.

We did it!





Liverpool is honoured to be hosting #Eurovision 2023 on behalf of Ukraine.





Huge well done to the bid team and thanks to everyone who has supported us – now begins the work on organising the party.

#AllYouNeedIsLove@EBU_HQ @Eurovision @BBCTheOneShow @CultureLpool pic.twitter.com/4VNIxjMmS9

— Joanne Anderson (@MayorLpool) October 7, 2022