Violation de vie privée : le prince Harry et Elton John attaquent l'éditeur du Daily Mail en justice

Le prince britannique Harry, le chanteur Elton John et d'autres personnes ont intenté une action en justice contre l'éditeur du journal Daily Mail, alléguant d'écoutes téléphoniques et d'autres atteintes à la vie privée, a déclaré un cabinet d'avocats.

Une action groupée. Le prince Harry et Elton John font partie des six personnalités publiques à attaquer en justice l'éditeur du Daily Mail, accusant le tabloïd britannique d'avoir obtenu des informations les concernant de manière illégale, ont indiqué jeudi leurs avocats.

Le groupe a «pris connaissance de preuves irréfutables et extrêmement pénibles selon lesquelles ils avaient été victimes (...) de violations flagrantes de la vie privée» de la part d'Associated Newspapers Limited (ANL), ont indiqué les avocats.



Aux côtés du prince Harry et d'Elton John se trouvent également le mari du chanteur David Furnish, les actrices Liz Hurley et Sadie Frost ainsi que Doreen Lawrence, la mère du jeune Britannique Stephen Lawrence victime d'un meurtre raciste en 1993.



Cette dernière a également entamé des poursuites contre le groupe du magnat des médias Rupert Murdoch, qui édite notamment le tabloïd The Sun.

Ecoutes , détectives privés, tromperies et manipulations

Selon les avocats des six plaignants, ANL aurait employé des détectives privés pour mettre sur écoute, dans leur voiture ou à leur domicile, les six personnalités.



Le cabinet d'avocats Hamlins, qui représente le prince Harry et Sadie Frost, a déclaré dans un communiqué de presse relayé par la BBC que ceux qui avaient agi les avaient rendus victimes d'«activités criminelles odieuses».

Il a déclaré que les violations comprenaient le placement d'appareils d'écoute à l'intérieur des voitures et des maisons des gens, la mise sur écoute d'appels téléphoniques privés en direct, mais aussi le paiement de policiers pour des informations sensibles et l'usurpation d'identité pour obtenir des dossiers médicaux.

«Ils (les plaignants, ndlr) se sont donc regroupés pour découvrir la vérité et tenir les journalistes responsables pleinement responsables, dont beaucoup occupent encore aujourd'hui des postes d'autorité et de pouvoir», a déclaré Hamlins dans son communiqué.

«Nous réfutons totalement et sans ambiguïté ces diffamations grotesques qui ne semblent être rien d'autre qu'une tentative planifiée et orchestrée pour entraîner les titres du Mail dans le scandale des écoutes téléphoniques concernant des articles vieux de 30 ans», a réagi ANL, éditeur du Daily Mail, du Mail on Sunday et du Mail Online, l'un des sites d'information les plus lus au monde.

Le cas Milly Dowler

La presse tabloïd britannique avait été secouée il y a une dizaine d'années par plusieurs scandales d'écoutes illégales, pratiquées dès le début des années 2000.

Il s'agissait au début de l'affaire, en 2005, d'écoutes dans les messageries de collaborateurs des princes William et Harry. Mais l'émotion avait culminé à l'été 2011 lorsque le tabloïd News of the World avait écouté la boîte vocale d'une collégienne disparue et finalement retrouvée morte, Milly Dowler.

Les révélations avaient débouché sur la fermeture en catastrophe du tabloïd dominical du magnat des médias Rupert Murdoch, qui avait versé deux millions de livres à la famille de Milly Dowler dans un arrangement à l'amiable.

Le prince Harry et Meghan Markle en guerre contre les tabloids

Le duc et la duchesse de Sussex entretiennent des relations difficiles avec la presse britannique depuis plusieurs années - le couple a précédemment déclaré qu'il n'aurait «aucun engagement» avec quatre grands journaux britanniques, dont le Daily Mail, les accusant de couverture fausse et invasive.

Le duc avait déjà poursuivi Associated Newspapers pour diffamation pour un article paru dans le Mail on Sunday, déclarant qu'il avait tenté de garder secrets les détails de son combat juridique pour rétablir sa protection policière. L’année dernière, il avait obtenu des dommages-intérêts du même journal pour avoir prétendu qu'il avait tourné le dos aux Royal Marines.

L'année dernière également, la duchesse avait remporté son combat juridique contre l'éditeur pour la publication d’une lettre qu'elle avait envoyée à son père.

des précédents

Sadie Frost n’en est pas non plus à sa première attaque en justice. Elle avait reçu une indemnité en 2015 après les poursuites intentées par elle et sept autres célébrités, contre le Mirror Group Newspapers, pour avoir piraté des messages sur leurs téléphones.

Liz Hurley, Elton John et David Furnish avaient également déposé des plaintes au sujet de piratage téléphonique contre News Group Newspapers, éditeur de News of the World, aujourd'hui disparu.