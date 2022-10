Etats-Unis : à un mois des Midterms, les démocrates gardent espoir

Exercice toujours périlleux pour le parti au pouvoir, les Midterms se déroulent dans un mois aux Etats-Unis. Après un long passage à vide, les démocrates de Joe Biden ont repris espoir cet été et envisagent ces élections de mi-mandat avec davantage d'optimisme.

Inflation record, droits des femmes attaqués, machine législative à l'arrêt, interrogations sur l'état de santé de Joe Biden... Il y a encore quelques mois, tout destinait le camp démocrate à subir une déconvenue aux Midterms, les élections partielles prévues le 8 novembre aux Etats-Unis.

Or selon le site spécialisé 538, les républicains ne devraient remporter la Chambre des Représentants que d'une courte tête, tandis que le Sénat (renouvelé pour un tiers seulement) devrait rester aux mains des démocrates.

C'est au courant de l'été que la situation semble s'être inversée. Le taux de popularité de Joe Biden, en constante baisse depuis le début de son mandat, est passé de 38% en juillet à 42% à la rentrée. Une embellie liée à l'amélioration de l'économie américaine : le prix de l'essence est en baisse et l'inflation a ralenti.

les démocrates hyperactifs au congrès

Mais c'est aussi à mettre sur le compte d'une forte activité législative au Congrès. Effacement partiel des dettes étudiantes, plan climat, indemnisation des soins de santé des anciens combattants... Les démocrates ont fait feu de tout bois cet été en votant des lois populaires qui signent la fin d'une longue période de blocage parlementaire.

Depuis le début d'année, le grand plan socio-environnemental «Build Back Better» était en effet bloqué au Sénat par le démocrate modéré Joe Manchin. Rebaptisé «Inflation Reduction Act», le projet a finalement été adopté à la mi-août en version allégée. «Joe Biden, en fin connaisseur des arcanes du Sénat, était parti de très haut pour pouvoir mieux négocier», décrypte Jean-Eric Branaa, maître de conférence à Paris 2 Panthéon Assas et spécialiste de la politique américaine.

Le bilan de Joe Biden, plus que mitigé après un an de présidence, retrouve des couleurs. Si bien qu'à l'approche des Midterms, les républicains commencent à manquer d'arguments. «Ils ne leur reste plus grand chose, à part peut-être l'immigration», souligne notre expert.

l'heure de vérité pour donald trump

S'il en est un qui ne perd pas espoir, c'est bien Donald Trump. Toujours présent en coulisse, l'ancien président a fait émerger une nouvelle génération de candidats républicains qui ont brillé lors des primaires organisées dans les différents Etats.

«Ce sont des candidats extrêmistes, souvent novices en politique, qui sont comme Donald Trump convaincus que l'élection de 2020 leur a été volée», rappelle Jean-Eric Branaa. Parmi eux, l'ancien footballeur américain Herschel Walker, le chirurgien et animateur de télévision Mehmet Oz ou encore le jeune investisseur en capital-risque Blake Masters.

Ces candidats fantasques, qui ont pu séduire l'électorat républicain le plus radical lors des primaires, risquent de devenir un handicap pour leur parti le 8 novembre. «Les républicains modérés et les indépendants ne voteront jamais pour eux. Le parti républicain va se retrouver en difficulté dans des Etats où il est habituellement très fort : le Wisconsin, l'Ohio, la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona», prévient Jean-Eric Branaa.

l'IVG mobilisateur ?

Ces républicains MAGA (du nom du slogan de Donald Trump, «Make America Great Again»), qui ne représentent qu'un tiers des électeurs républicains à en croire de récents sondages, donnent également de bons arguments à Joe Biden.

Le président américain n'hésite pas à parler de «semi-fascisme» pour qualifier leur idéologie. «Sa stratégie est de faire des Midterms un référendum anti-Trump. L'échec de ces candidats signerait de fait la disparition politique du trumpisme», soutient Jean-Eric Branaa.

Grande inconnue du scrutin, le rôle joué par la révoquation du droit fédéral à l'avortement par la Cour suprême en juin dernier. «La question est de savoir si ça va inciter les abstentionnistes, notamment les femmes, à aller voter. Si oui, ce sera forcément en faveur des démocrates». De quoi faire basculer le vote ? Réponse dans un mois.