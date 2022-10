Irlande : sept morts et plusieurs blessés dans l'explosion d'une station-service

Sept personnes ont été tuées à la suite d'une explosion dans une station-service dans le nord-ouest de l'Irlande, a annoncé ce samedi 9 octobre la police. Ajoutant que huit autres personnes ont également été hospitalisées alors que «les recherches d'autres victimes se poursuivent».

La police, les pompiers, les services d'ambulance et les gardes-côtes irlandais, le service d'ambulance aérienne d'Irlande du Nord ainsi qu'une équipe de spécialistes de la province britannique étaient encore sur place ce samedi.

De même, l'hôpital universitaire de Letterkenny, situé à 24 kilomètres de la station-service, a été placé en situation d'urgence et a indiqué dans un communiqué qu'il s'occupait de «blessures multiples».

Dans un tweet, le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a déclaré que «ses pensées et ses prières (allaient) aujourd'hui à ceux qui ont perdu la vie et à ceux qui ont été blessés dans cette explosion dévastatrice».

My thoughts and prayers are tonight with the entire community of Creeslough following today’s devastating explosion.





Thinking too of all the emergency services, from across the north-west and NI working in very traumatic situation.

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) October 7, 2022