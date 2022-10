Julian Assange : une journée de mobilisation pour la libération du fondateur de Wikileaks

De nombreuses mobilisations se tiennent partout dans le monde pour soutenir le fondateur de Wikileaks. Ce samedi 8 octobre, le comité de soutien Assange et trente-sept organisations et médias signataires de «L'appel de Paris pour Julian Assange» appellent les manifestants à se réunir dans la capitale.

Une nouvelle journée de mobilisation pour Julian Assange est prévue ce samedi 8 octobre. A Londres, une chaîne humaine de près de 3.500 personnes doit entourer le parlement britannique pour demander la libération de du fondateur de Wikileaks. A Paris, une trentaine d'associations ont donné rendez-vous aux manifestants sur l'île aux Cygnes, sous le pont de Grenelle (XVe arrondissement).

A cette occasion, journalistes, responsables associatifs et élus prendront tour à tour la parole pour soutenir le fondateur de Wikileaks, emprisonné depuis trois ans dans la prison de haute sécurité Belmarsh après avoir vécu sept ans reclus dans l’ambassade d’Equateur à Londres.

RASSEMBLEMENT ce samedi 8 octobre à Paris comme ailleurs dans le monde, pour exiger la libération du fondateur de @wikileaks Julian Assange @AssangeCampaign





Rdv devant la réplique de la statue de la Liberté, sous le pont de Grenelle, Paris XVe

https://t.co/0SqIxyXIx4 pic.twitter.com/RDKyTSE64Y — SNJ - premier syndicat de journalistes (@SNJ_national) October 3, 2022

Il encourt une peine de 175 ans de prison

Depuis près de dix ans, l'informaticien et cybermilitant d'origine australienne, âgé aujourd'hui de 51 ans, vit sous la menace constante de se voir extrader du Royaume-Uni vers les Etats-Unis, où il encourt une peine de cent soixante-quinze ans de prison, soit une condamnation à vie sans aucun espoir de libération.

Il est poursuivi aux Etats-Unis pour une fuite massive de plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Le 1er juillet dernier, le fondateur de WikiLeaks avait fait appel de la décision prise par le gouvernement britannique qui autorisait son extradition vers les Etats-Unis. Une nouvelle audience aura probablement lieu début 2023 pour statuer sur son sort.