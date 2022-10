Elizabeth II : une pilote a recréé le portrait de la reine avec son avion

Pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, une pilote a décidé de former, dans le ciel, le portrait de la monarque pour la bonne cause.

Un hommage plus qu'original. La pilote Amal Larhlid a réalisé le plus grand portrait au monde de la reine Elizabeth II.

Pour cela, elle a piloté pendant deux heures, afin de former un profil de 105 kilomètres de haut et 63 kilomètres de large de la monarque décédée le 8 septembre dernier.

Was a privilege to plan and execute this flight for a good cause. Thanks all for your support! https://t.co/zHtJqEmjAi

— Amal Larhlid (@amal_larhlid) October 6, 2022