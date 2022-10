Timbres, petites phrases... Quand l'Ukraine communique sur les revers russes

L'Ukraine a tourné en ridicule l'explosion d'un véhicule piégé survenue ce samedi 8 octobre sur le pont de Crimée, qui relie ce territoire à la Russie continentale, et qui est tenu par les forces du Kremlin. Une habitude pour Kiev, pour qui la guerre se fait aussi via la communication.

Le soft power opère côté ukrainien. Depuis l'explosion d'un camion piégé ce samedi sur le pont de Crimée, réel atout stratégique pour les forces russes puisqu'il permet d'arriver directement en Russie continentale, les messages et les moqueries fusent, de la part de Kiev.

Ainsi, le ministère ukrainien de la Défense a comparé cette récente attaque à celle qui avait coulé le navire russe Moskva en mer Noire en avril dernier.

«Qu'est-ce qui vous attends encore, les russkofs ?», a écrit sur Twitter le ministère ukrainien de la Défense. L'entité est coutumière de ce type de messages provocateurs, comme le 5 octobre dernier où elle avait partagé une caricature de Vladimir Poutine, conduisant un mini char d'assaut et tentant de combattre deux soldats ukrainiens, représentés à grande échelle pour symboliser les récentes reprises de territoires, notamment à Kherson (Sud du pays).

Our victories are also thanks to you, Free World! pic.twitter.com/qTfT2NMkxz

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 5, 2022