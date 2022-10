Etats-Unis : les sites web d’aéroports américains piratés par des hackers pro-russes

Les sites web de plusieurs aéroports américains, notamment à New York, Chicago ou Los Angeles, ont été piratés ce lundi 10 octobre à l’appel d’un groupe de hackers pro-russes.

C’est l’œuvre du groupe Killnet. Au moins 13 aéroports américains ont été la cible d’une cyberattaque ce lundi, notamment ceux de Chicago, New York ou Los Angeles, ce qui a conduit à une brève mise hors service de leurs sites internet.

Le groupe de hackers pro-russe Killnet, à l’origine de cette attaque, a publié une liste de 49 sites web sur son fil Telegram, selon NBC News, et a encouragé ses partisans à les attaquer par le biais du «déni de service», qui consiste à prendre pour cible un système informatique en l'inondant de messages ou de requêtes de connexion.

Malgré la cyberattaque, les aéroports n’ont pas été victimes de perturbation dans leur fonctionnement ni dans les vols, car les hackers ont ciblé les interfaces des sites destinées au public, qui affichent les informations de vols. «Aucun système interne de l'aéroport n'a été compromis et il n'y a pas eu de perturbations opérationnelles», a confirmé la porte-parole de l’aéroport international de Los Angeles, Victoria Spilabotte, auprès d’Associated Press. Elle a également affirmé avoir signalé l'incident au FBI et à l'agence nationale américaine de sécurité des transports.

Killnet est spécialisé dans les cyberattaques par déni de service, qui sont la majeure partie du temps considérées comme une nuisance plutôt que comme une réelle atteinte à la sécurité. La semaine dernière, le groupe de hackers pro-russes a revendiqué une série d’attaques sur plusieurs sites web officiels du gouvernement américain.

En juin dernier, le groupe de pirates pro-russes a revendiqué une cyberattaque similaire en Lituanie, en représailles aux sanctions prises par Vilnius contre la Russie dans le cadre des sanctions prises par l’Union européenne contre Moscou contre son invasion en Ukraine. Depuis le début de la guerre, l’Ukraine et d’autres pays occidentaux accusent par ailleurs les autorités russes d’être à l’origine de plusieurs cyberattaques.