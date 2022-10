Pénurie de carburants : les pays où le litre d'essence est le moins cher

La France connaît une nouvelle augmentation brutale des prix du carburant depuis plusieurs jours, couplée à un mouvement de grève qui paralyse les raffineries et dépôts de carburant depuis maintenant dix jours. L'occasion de se pencher sur les pays où les prix du gazole et de l’essence sont au plus bas.

Des hausses importantes. Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le cours du pétrole et de certaines matières premières n’a eu de cesse que d’augmenter. Par conséquent en France, les prix des carburants, notamment le gazole et l’essence, ont bondi. Mais certains pays sont mieux lotis en ce qui concerne ces achats.

L'Iran est le pays où le prix du gazole est le moins cher du monde. Avec 0,011 euro le litre, il devance de loin Hong Kong, où le prix au litre se rapproche des 3 euros. Le Venezuela, la Libye, l'Arabie Saoudite et l'Algérie se classent dans le top 5.

Concernant les prix de l'essence, le Venezuela se hisse à la 1ère place avec seulement 0.016 euro le litre. La Libye, l'Iran, l'Algérie et le Koweit le suivent de près avec moins de 0.5 euro le litre.

Ces différences de prix s’expliquent par les taxes sur l’essence. En France par exemple, elles représentent 60% du prix du carburant, alors que les Américains, qui taxent beaucoup moins l’essence, ont un prix moyen de 1,056 euro par litre. Les pays producteurs de carburant, notamment, ont des prix beaucoup plus avantageux.

Les prix repartent à la hausse en France

Malgré la remise carburant du gouvernement à 30 centimes et la ristourne à 20 centimes de Total jusqu’au 1er novembre 2022, le gazole a retrouvé un niveau qui n’avait pas été vu depuis la fin août en dépassant le seuil des 1,80 euro le litre. De la même manière, le prix du super SP95-E10 dépasse son niveau de début septembre.

Cette hausse des prix du carburant est due à l’augmentation du prix du baril de Brent de Mer du Nord qui a atteint 92,7 dollars la semaine dernière avec une hausse de 6,3 centimes. Tandis que les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) ont annoncé une baisse de leur production à venir.

De plus, 6 raffineries sur 8 en France sont actuellement en grève et 30% des stations-service rencontrent de sévères difficultés d’approvisionnement à travers le pays.