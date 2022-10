«Sophie Marceau, Brigitte Bardot… Et les canons Caesar» : l’Ukraine réclame plus d’armes à la France dans un clip humoristique

Dans un clip vidéo en forme d'hommage à la culture française, le ministère ukrainien de la Défense a réclamé plus d'armes à la France.

La communication est une arme et l'Ukraine l'a bien compris. Depuis le début du conflit, les autorités ukrainiennes abreuvent les réseaux sociaux de photos et de vidéos destinées à vanter les performances de leur armée et mobiliser l'opinion internationale en leur faveur.

Des publications au ton tantôt grave, tantôt humoristique, à l'image de cette vidéo publiée mercredi 12 octobre sur Twitter à destination de la France.

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…





Emmanuel Macron! … and CAESARs!



pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022

«si vous voulez vraiment gagner nos cœurs...»

«Les gestes romantiques peuvent prendre plusieurs formes. Mais si vous voulez vraiment gagner nos cœurs... rien ne bat l'artillerie mobile automotrice», peut-on lire dans ce clip illustré par des images de canons français Caesar, le tout sur fond de «Je t'aime… moi non plus» de Serge Gainsbourg.

«Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot… Emmanuel Macron! … et CAESARs !», écrit en légende le ministère de la Défense, en érigeant le fleuron de l'industrie d'armement française au rang d'icône de la culture tricolore.

Alors que l'Ukraine réclame toujours plus d'armes pour se défendre face à la Russie, Emmanuel Macron a confirmé vendredi dernier que la France envisageait l'envoi de six canons Caesar supplémentaires à l'Ukraine. Au total, 18 ont été livrés depuis le début de la guerre.

En mai dernier, les forces ukrainiennes avaient diffusé une vidéo pour remercier la France après la livraison des premières pièces d'artillerie.