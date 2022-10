Elon Musk : pourquoi le multimilliardaire s’intéresse-t-il autant à la guerre en Ukraine ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Elon Musk n’a pas cessé d’afficher ses prises de position sur Twitter. Entre sa proposition de combat «d'homme à homme» avec Vladimir Poutine ou la mise à disposition de ses satellites à l’armée ukrainienne, le patron de SpaceX tente désormais de jouer les médiateurs entre Kiev et Moscou.

À quoi joue Elon Musk ? À défaut de sauver la Terre avec sa Tesla ou avec ses fusées SpaceX, le multimilliardaire américain tente désormais d'endosser le rôle de médiateur entre Kiev et Moscou.

Récemment, l'homme d'affaires se serait même entretenu avec le président russe Vladimir Poutine pour essayer de trouver une ligne d’entente et mettre fin à la guerre en Ukraine, selon le politologue américain Ian Bremmer.

«Elon Musk m'a dit qu'il avait parlé directement de l'Ukraine avec Vladimir Poutine. il m'a aussi dit quelles étaient les lignes rouges du kremlin», a tweeté ce dernier.

Toutefois, l’avis d’Elon Musk sur les événements qui se passent de l’autre côté de l’Europe lui a valu quelques critiques. En effet, dans un tweet datant du 3 octobre dernier, le patron de Tesla a fait une sortie «contesté» en proposant un «plan de paix». Il s’agit de «refaire un référendum d’annexion dans les régions du sud et de l’Est de l’Ukraine sous la supervision des Nations unies».

«En supposant que vous croyiez que la volonté du peuple compte, nous devrions, dans toute région de conflit donnée, soutenir la volonté de ceux qui y vivent», a écrit Elon Musk en accompagnant son post par une carte des législatives 2012.

Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Quelques heures plus tard, le milliardaire a décidé de faire un sondage sur son compte Twitter en estimant que «la volonté des gens qui vivent dans le Donbass et en Crimée devait déterminer s’ils sont Russes ou Ukrainiens».

Avec 59,3% de «oui», Elon Musk s’est attiré les foudres du pouvoir ukrainien. «La Crimée est en Ukraine. Donetsk est en Ukraine. Lougansk est en Ukraine», a commenté le parlement ukrainien.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu à ce «tweet scandaleux» en reprenant le même stype de sondage du milliardaire. «Quel Elon Musk préférez-vous ? celui qui soutient l’Ukraine ou celui qui soutient la Russie ?», a écrit Volodymyr Zelensky.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Cependant, vendredi 7 octobre, les choses ont pris une autre tournure. Après avoir accepté de mettre des satellites Starlink au service de l’armée ukrainienne en février dernier afin de faciliter les communications, une partie du dispositif a cessé de fonctionner lors de la contre-offensive ukrainienne selon le Financial Times.

«Cet article prétend à tort que les terminaux et le service Starlink ont été payés, alors que seul un petit pourcentage l'a été. Cette opération a coûté 80 millions de dollars à SpaceX et dépassera les 100 millions de dollars d'ici à la fin de l'année. Quant à ce qui se passe sur le champ de bataille, c'est classifié», a affirmé Elon Musk.

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.





This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.





As for what’s happening on the battlefield, that’s classified. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

Un «plan de paix» pour sauver son empire ?

Avec ses prises de position, l’empire bâti par le patron de SpaceX vacille en raison de la guerre en Ukraine qui fragilise l’économie internationale. Et le «plan de paix» proposé à Vladimir Poutine serait alors une solution pour sauver «son business».

Le milliardaire, dont les financements dépendent des pouvoirs publics américains, ne se permettrait pas de mettre à dos les États-Unis, grand allié de l’Ukraine.

D’ailleurs, après les résultats «choquants» du sondage du 3 octobre dernier, Elon Musk a rappelé que «notre soutien à la Russie est de 0 dollar. Évidemment, nous sommes pro Ukraine».

SpaceX’s out of pocket cost to enable & support Starlink in Ukraine is ~$80M so far. Our support for Russia is $0. Obviously, we are pro Ukraine.





Trying to retake Crimea will cause massive death, probably fail & risk nuclear war. This would be terrible for Ukraine & Earth. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

«Essayer de reprendre la Crimée entraînera une mort massive, probablement un échec et un risque de guerre nucléaire. Ce serait terrible pour l'Ukraine et la Terre», a-t-il ajouté.