États-Unis : le complotiste Alex Jones condamné à verser près d’un milliard de dollars aux familles des victimes de Sandy Hook

Près de dix ans après la fusillade de l’école primaire américaine Sandy Hook, dans laquelle vingt enfants sont décédés, le complotiste d’extrême droite Alex Jones a été condamné à verser près d’un milliard de dollars aux familles de huit victimes pour avoir nié la réalité du massacre.

Un verdict «historique», selon les avocats des familles. Ce mercredi, le complotiste américain d’extrême droite Alex Jones a été condamné par un jury à verser 965 millions de dollars (992 millions d'euros environ) à huit familles de victimes de la fusillade de Sandy Hook, ainsi qu’à un agent du FBI présent sur les lieux le jour de la tuerie.

En 2012, 28 personnes dont 20 enfants ont été tuées dans l’école primaire de Sandy Hook, dans le Connecticut par un jeune d’une vingtaine d’années, armé d'un fusil semi-automatique. Alex Jones, admirateur de Donald Trump et propriétaire d’un site internet, avait alors affirmé que cette tuerie était une mise en scène, que les victimes étaient des comédiens et que tout avait été orchestré par des opposants aux armes à feu. Alex Jones a répandu cette théorie complotiste sur Internet et les réseaux sociaux, causant une grande souffrance chez les familles des victimes, qui avaient lancé une procédure en justice affirmant qu’elles étaient harcelées par des partisans du complotiste.

Le jury a déclaré qu'Alex Jones était responsable de diffamation, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et de violations de la loi sur les pratiques commerciales déloyales, a rapporté NBC News. Il a donc été condamné à verser 15 indemnités individuelles allant de 28,8 millions à 120 millions de dollars (de 29,6 à 123,3 millions d'euros).

Le mari d’une des victimes tuées à Sandy Hook a affirmé, à l’annonce du verdict, que cette décision montrait qu'«Internet n'est pas le Far West et que les actes ont des conséquences». «Les gens comme Alex Jones vont devoir repenser ce qu'ils disent, et comment ils le disent», a-t-il ajouté devant la presse.

De son côté, l'avocat d'Alex Jones a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel de cette condamnation. Il a estimé que ce verdict était une manière de «nous faire peur et nous empêcher de remettre en question Uvalde et ce qui s'y est réellement passé, ou Parkland ou tout autre événement», faisant ainsi référence à d’autres fusillades de masse en milieu scolaire. Le complotiste a immédiatement déclaré qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour indemniser les victimes, et a encouragé ses fans sur son site internet à acheter des produits qu'il vend pour l'aider à payer cette dette.