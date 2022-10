Etats-Unis : 5 personnes tuées en Caroline du Nord dans une fusillade, dont un policier

Un individu a ouvert le feu jeudi soir dans la commune de Raleigh, en Caroline du Nord (Etats-Unis), causant la mort de cinq dont un policier. Le suspect a été interpellé.

Nouvelle fusillade. Ce jeudi, un tireur a tué cinq personnes et en a blessé plusieurs à Raleigh, dans le sud-est des Etats-Unis, a annoncé dans la soirée la maire de cette ville.

The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.





Residents in that area are advised to remain in their homes.

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022