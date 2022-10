Italie : Aboubakar Soumahoro, premier député noir, fait son entrée au Parlement en bottes pour rendre hommage aux ouvriers agricoles africains

Aboubakar Soumahoro, premier député italien noir, a fait, jeudi 13 octobre, son entrée au Parlement revêtant une paire de bottes en caoutchouc pour rendre hommage aux travailleurs agricoles étrangers venus en Italie.

Une entrée remarquée. Aboubakar Soumahoro, premier député noir élu en septembre dernier et issu de l'alliance Verts-Gauche, est apparu jeudi au Parlement italien une paire de bottes en caoutchouc aux pieds pour rendre hommage aux ouvriers agricoles africains.

«Nous apportons ces bottes au Parlement, les mêmes qui ont piétiné la boue de la misère. On porte les bottes de la lutte au Palais pour représenter les souffrances, les désirs, les espoirs. Pour ceux qui sont exploités et ceux qui ont faim. Avec des pieds fermes dans la réalité», a déclaré l'élu sur Twitter jeudi pour expliquer son choix vestimentaire.

Portiamo questi stivali in Parlamento, gli stessi che hanno calpestato il fango della miseria. Portiamo gli stivali della lotta nel Palazzo per rappresentare sofferenze, desideri, speranze. Per chi è sfruttato e chi ha fame. Coi piedi saldi nella realtà.#noiora pic.twitter.com/NSopR6Ykos

— Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) October 13, 2022