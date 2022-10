Nicolas Dupont-Aignan : «Si la France avait été la France, elle aurait condamné la Russie mais elle aurait aussi raisonné l’Ukraine»

Invité ce vendredi 14 octobre dans La Matinale de CNEWS, Nicolas Dupont-Aignant, député de l'Essonne et président de Debout la France est revenu sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et notamment le poids de la France dans ce conflit armé.

«La France aurait pu être ce faiseur de paix». C'est en ces termes que le président de Debout la France est revenu, ce vendredi 14 octobre sur CNEWS, sur le rôle de la France dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis le 23 février dernier.

«Le président turc Erdogan est en train de faire, ce que Jacques Chirac, Dominique de Villepin ou encore le Général de Gaulle auraient fait s'ils avaient été là aujourd'hui», a affirmé à l'antenne le député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan.

«la France n'est plus la France»

En effet, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine, jeudi à Astana, la capitale du Kazakhstan, selon un responsable turc. Cette rencontre est intervenue en marge d’un sommet régional organisé sur place. La Turquie, qui maintient une position neutre depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, avait déjà offert son aide dans la médiation pour ouvrir des pourparlers entre Kiev et Moscou, les capitales ukrainienne et russe.

Ainsi, au lieu d'être un «petit télégraphiste de la commission de Bruxelles, et si la France était la France, elle aurait condamné la Russie, mais elle aurait aussi raisonné l'Ukraine», explique Nicolas Dupont-Aignan, ajoutant que le pays aurait pu être «ce faiseur de paix, alors qu'elle laisse ce rôle à la Turquie».

«C'est quand même triste de voir notre pays abîmé dans son rôle international. C'est ce qui me fait aujourd'hui le plus de la peine», confie-t-il, avouant que poour lui, «la France n'est plus la France».