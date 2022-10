Norvège : un Russe interpellé avec des drones et des images à la frontière

En Norvège, un Russe a été arrêté en possession de deux drones et d'un catalogue important de photos et de vidéos alors qu'il retentait de regagner la Russie.

Un possible espion ? Un Russe, détenant deux drones et une masse de photos et de vidéos, a été arrêté au poste-frontière de Storskog, seul point de passage entre la Norvège et la Russie, a annoncé ce vendredi la justice du pays. L'homme, qui cherchait à rejoindre son pays, a été placé en détention provisoire.

L'homme collabore mais rejette les accusations retenues contre lui, en soutenant qu'il ignorait l'interdiction de survol en vigueur, ont indiqué les autorités.

un homme cooperatif

«Il affirme être un touriste qui s'est rendu en visite chez quelqu'un», a précisé un juge du tribunal de Vadso. Un Russe, vivant dans le sud de la Norvège a lui aussi été entendu dans le cadre de cette affaire, a déclaré à l'AFP une responsable de la police.

«Pour l'instant, ce qu'on a vu peut étayer ses dires selon lesquels il est touriste», a-t-elle ajouté. Le suspect se présente comme un ex-journaliste aujourd'hui sans emploi et affirme voyager seul, en voiture.

Les photos et vidéos saisies doivent être analysées.

dans le ciel, plusieurs drones apercus

Cet épisode survient alors que la Norvège, désormais le principal fournisseur de gaz de l'Europe, a renforcé la sécurité autour de ses installations pétro-gazières après de mystérieux vols de drones près de ces infrastructures et le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique voisine.

Comme les autres pays occidentaux, la Norvège a interdit le survol de son territoire aux personnes et entités russes en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Jeudi soir, un nouveau vol de drone a été observé, selon les médias norvégiens, près de l'unité de traitement du gaz Karsto. Pour l'heure, les autorités n'ont pas identifié le ou les responsables, sollicitant même l'aide de la population.